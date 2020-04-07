Koronavirüse plazma tedavisi umut olabilir mi?

Bilim insanları, Çin’in Vuhan kentinde ilk kez görülmesinin ardından tüm dünyaya yayılan koronavirüse (Kovid-19) çare olacak tedavi yöntemini bulabilmek için laboratuvarlara kapandı. Bu çalışmalar arasında halk arasında “antikor tedavisi” olarak da bilinen immün plazma yöntemine dikkat çekiliyor. Türkiye’de dün uygulanmaya başlayan bu yöntemi, “Daha önce hastalığı geçirmiş olan bireylerin kanında enfeksiyona karşı oluşan antikorların hasta bireylere aktarılması” olarak tanımlandı.

BAĞIŞIKLIK ANTİKOR ÜRETİR



Türk Hematoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Güner Hayri Özsan, “Hastaların kendi bağışıklık sistemlerine virüsle karşılaştıktan sonra antikor üretene kadar dışarıdan virüsleri yok etmek için yardımcı olur. Bu tedavinin hastalığı tamamen iyileştirdiği gibi bir veri elimizde yok. Hastalığı ağır seyreden olgularda diğer tedavilerin yanında destek tedavi amaçlı kullanılıyor. Kovid-19 enfeksiyonunda Çinlilerin gündeme getirdiği bu tedavi bizim için de yeniden umut ışığı oldu. Çalışmalar, tedavinin özellikle ağır hastaların iyileşmesine katkı sağlayabildiğini gösteriyor.”

SIRADA ADANA ŞEHİR HASTANESİ VAR



Adana Şehir Hastanesi’nde de önümüzdeki günlerde koronavirüsü yenen hastalarla tedavisi sürenler arasında “kan değişimi” yöntemi uygulanacak.

NASIL UYGULANACAK?



Kızılay Başkanı Kerem Kınık, “Hastalığı geçirenlerle iletişime geçeceğiz ve onları gönüllülük esasıyla bu havuzun içine dahil edeceğiz. Kan ve boğaz süprüntü testi yaparak vücutta virüs kalmadığından emin olacağız. Eğer bir hastalığı yoksa ve 18-65 yaş aralığındaysa bu kişilerden 45 dakikalık yöntemle plazmaları alacağız. Bunu da çok yoğun bakımdaki hastalara göndereceğiz” dedi.

50 DAKİKADA PLAZMA TOPLANIYOR



Tedavi yöntemi Çin’in ardından ilk kez Malatya İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi’nde uygulandı. Bu yöntemle 48 ile 72 saat arasında tedavinin yüzde 80 başarıyla sonuçlanması bekleniyor. Prof. Dr. Mehmet Ali Erkurt, “Bir hastadan 50 dakikada 800-900 cc plazma toplayabiliyoruz. Plazmayı ilk olarak 400 cc yükleme dozu olarak ilk planda veriyoruz. Bundan sonra da bu hastamıza 200 cc olarak haftalık dozlarda devam ediyoruz” dedi.