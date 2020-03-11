Koronavirüs nedir? Corona virüsü nasıl bulaşır? Koronavirüs hakkında bilinmesi gerekenler

Koronavirüsün ülkemizde görülmesi ile birlikte “Coronavirüs nedir ve bulaşır?” soruları yoğun olarak araştırılıyor. Sağlık Bakanlığı Twitter üzerinden yaptığı bilgilendirmede koronavirüslerin bazen solunum sistemi, bazen de sindirim sistemi hastalıkları yaptığı bilgisine yer verildi. Paylaşılan bilgilendirmeye göre koronavirüs solunum sisteminde soğuk algınlığı belirtileri gösteren enfeksiyonlara ve zatürreye sebep oluyor. İşte Koronavirüs (corona virüsü) teşhis ve tedavisine ilişkin son gelişmeler…



KORONAVİRÜS (CORONA VİRÜSÜ) NEDİR?

Çin’in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs, solunum yolu enfeksiyonu yapan bir virüstür. Bazı hayvanlarda bulunan bu virüs, hayvanlardan insanlara bulaşabilir ve bu şekilde yayılabilir. Yarasa ve yılandan geçtiği iddia edilen yeni koronavirüsün hangi hayvandan insana geçtiği henüz saptanamadı.

KORONAVİRÜS (CORONA VİRÜSÜ) NASIL BULAŞIR?

Sağlık Bakanlığından yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) ne olduğu, nasıl bulaştığı, belirtileri, teşhis ve tedavisine ilişkin bilgilendirme yapıldı. Koronavirüs hasta kişilerin öksürme veya hapşırmayla ortaya saçtığı damlacıklar yoluyla bulaşır.

KORONAVİRÜSÜN BELİRTİLERİ NELERDİR?

Koronavirüsün belirtileri yüksek ateş, solunum sıkıntısı ve öksürüktür. Şiddetli vakalarda ise zatürre, ağır solunum yetmezliği ve böbrek yetmezliği belirtileri görülür.

BELİRTİLER VARSA NELER YAPMALI?

Son 14 gün içinde virüsün görüldüğü ülkelerden birinden geldiyseniz veya hastalık belirtileriniz varsa cerrahi maske takarak en yakın sağlık kuruluşuna başvurmalısınız.

TEDAVİ İÇİN İLAÇ VAR MI?

Yeni tip koronavirüse özel bir tedavi bulunmuyor. Hastanın genel durumuna göre destekleyici tedavi uygulanıyor.

KORUNMAK İÇİN NELER YAPMALI?

• El hijyenine önem verilmeli.

• Eller en az 20 saniye boyunca sabun ve suyla yıkanmalı, savun ve suyun olmadığı durumlarda alkol içerikli el antiseptiği kullanılmalı.

• Kapalı alanlar sık sık havalandırılmalı.

• Kirli ellerle ağız, burun ve gözlere dokunulmamalı.

• Tokalaşma ve sarılmadan kaçınılmalı, olabildiğince kalabalık ortamlardan uzak durmalı.

• Bağışıklık sistemini güçlendirmek için dengeli ve sağlıklı beslenilmeli.

• Öksürme veya hapşırma sırasında ağız ve burun tek kullanımlık mendille kapatılmalı, mendil yoksa dirseğin içi kısmı kullanılmalı.

Koronavirüsler bazı hayvanlarda bulunup insanlara bulaşabiliyor. Virüsün insanlara bulaşması, virüsün mutasyonu veya hayvanlarla temas gibi birçok faktöre bağlı. Mesela MERS virüsünün develerden, SARS virüsünün misk kedilerinden bulaştığı biliniyor ancak yeni koronavirüsün hangi hayvandan insanlara geçtiği henüz saptanmış değil.

Yeni koronavirüs enfeksiyon açısından risk altında bulunan kişiler hayvanlarla yakın temasta bulunanlar, hasta kişilerin aile üyeleri ve sağlık çalışanları. Hijyen kurallarına uyulması, hastalıktan korunma ve hastalığı bulaştırmamak açısından önemli.

Hijyen kuralları içinde öksürme veya hapşırma sırasında ağız ve burnun tek kullanımlık mendille kapatılması, mendil yoksa dirseğin iç kısmı kullanılması, ellerin sık sık su ve sabunla yıkanması, su ve sabun yoksa alkol içerikli el dezenfektanları kullanılması, hayvanlarla temastan sonra ellerin yıkanması, hayvansal ürünlerin tüketilmeden önce pişirilmesi ve kirli ellerle ağız, burun ve göze dokunulmaması yer alıyor.

Sağlık Bakanlığı, ateşi olanlar, öksürenler ve nefes alma güçlüğü çekenlere, hemen bir sağlık kuruluşuna giderek seyahat geçmişiyle ilgili bilgileri sağlık çalışanlarıyla paylaşmalarını öneriyor.