Koronavirüs marketlerde nasıl yayılıyor? Bilim insanları video ile anlattı

Koronavirüs (corona virüs) salgınına karşı tüm dünyada insanlara evlerinde kalmalarına ilişkin çağrılar yinelenirken, evlerinden çıkmak zorunda olanlara ise kesinlikle maske takmaları uyarısında bulunuluyor.

Aksam.com.tr’nin Finlandiya’da bulunan Aalto Üniversitesi’ndeki bilim insanları tarafından gerçekleştirilen araştırmaya dayandırdığı haberine göre, koronavirüsün marketler gibi dar, kapalı ve kalabalık olabilecek ortamlarda nasıl yayılabileceği gözler önüne serildi.

3D Kovid-19 yayılma modeli

Hazırlanan simülasyonda, markette bulunan bir kişinin öksürmesi ya da hapşırması durumunda virüsün iki raf öteye kadar yayılabileceği gösterildi.

Marketlerin havalandırma sistemlerinin olağan düzeyde çalıştığı varsayılan çalışmada, öksürmeye ya da hapşırmaya bağlı olarak damlacıkların nasıl yayıldığı anlatıldı.

Aalto Üniversitesi profesörlerinden Ville Vuorinen, şunları kaydetti:

“Koronavirüs taşıyıcısı olan insanlar öksürdükten ya da hapşırdıktan sonra marketten çıkmış olabilir. Fakat, üzerinde virüs dolaşan damlacıklarını geride bırakmış olabilirler. Bu baloncuklar, çevrelerindeki solunum sistemlerine bulaşmaya meyillidir.”

Finlandiya Sağlık ve Refah Enstitüsü uzmanlarından Jussi Sane ise, böylesi durumlara sebebiyet verilmemesi için insanların öksürme ya da hapşırma durumunda ağızlarını ya tek kullanımlık mendilleriyle ya da dirsek içleriyle kapatmalarının önemine işaret etti.