Korkutan araştırma: Yeni bir koronavirüs türü daha ortaya çıktı

Sputnik'in India Today’e dayandırdığı habere göre, yeni tür yarasa koronavirüsü (BtCoV) Hindistan’ın Himaçel Pradeş Eyaleti, turistlerin ilgi merkezi olan Kerala ve Tamil Nadu eyaletleri ve Pondiçeri birlik bölgesinde yaşayan yarasalarda bulundu. Araştırma için uçarköpek ve meyve yarasası türünden 25 yarasa seçildi.

Ulusal Viroloji Enstitüsü’nden (NIV) Dr. Pragya Yadav, tespit edilen yeni tür koronavirüsün insan için ne kadar tehlikeli olduğunun henüz bilinmediğini belirterek, “Bu yarasa koronavirüsünün insanlarda hastalığa neden olabileceğini kanıtlayan herhangi bir delil yok” dedi.

“Bu yarasa koronavirüsünün COVID-19 pandemisine yol açan SARS-CoV2 ile ilişkisi yok” ifadesini kullanan Dr. Yadav, 2018-2019 yıllarında Kerala Eyaleti’ndeki uçarköpek yarasalarında Nipah adlı virüsün tespit edildiğini, bu virüse yakalanan insanların yüzde 70’nin hayatını kaybettiğini anlattı.