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23 Eylül 2020 Çarşamba 15:13 | Son Güncelleme:

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Altay 10 bin tablet müjdesi verdi

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Altay 10 bin tablet müjdesi verdi

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya'da evinde bilgisayarı olmayan 8. ve 12. sınıf öğrencilerine tablet müjdesi verdi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya’da evinde bilgisayarı olmayan 8. ve 12. sınıf öğrencilerine tablet müjdesi verdi. 

İl Milli Eğitim Müdürlüğü aracılığıyla yaklaşık 10 bin öğrenciye tablet göndereceklerini belirten Başkan Altay, öğrencilere seslenerek şunları söyledi: 

“Eğitim öğretim yılımız açıldı ve bu sene her zamankinden daha farklı bir şekilde uzaktan eğitimle dersleri takip ediyorsunuz. Yeni sisteme ayak uyduran ve eğitimi her konundan daha önemli gören öğretmenlerimiz velilerimiz ve sizlere teşekkür ediyorum.

Ülkemizin 2023 ve 2053 hedeflerine ulaşmasında en büyük gücümüz gençliğimizdir. Bu konuda size olan güvenim her geçen gün artmaktadır. Unutmayın ki biz her zaman sizin yanınızdayız.

Konyamızda 8 ve 12. sınıflarda okuyan, önümüzdeki yıl sınavlara girecek arkadaşlarımızdan uzaktan eğitimi takip edecek ekipmanı olmayanlara tablet desteği vermek bir için çalışma başlattık.

Evinde interneti ve tableti olmayan gençlerimizin bilgilerini Milli Eğitim Müdürlüğümüzden aldık ve yaklaşık 10 bin öğrencimize en kısa zamanda tabletlerini göndereceğiz.

Size düşen derslerinizi takip etmek, çalışmak ve sonunda başarılı olmaktır. Devletimiz, milletimiz ve aileniz sizden bu başarıyı bekliyor.

Tüm öğrencilerimizi gönülden selamlıyor, başarılar diliyorum. Yaptığımız bu çalışmanın Türkiye’ye örnek ve hayırlara vesile olmasını diliyorum.”

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