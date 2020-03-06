Komşunun ikiyüzlülüğü! Teröriste Yunan şefkati, mülteciye kurşun

SONER KAN



Yunanistan’daki Lavrion Göçmen Kampı üzerinden Irak’a giderek PKK’ya katıldığı tespit edilen 19 yaşındaki Nurcan Şahin, ikna çalışmaları sonucunda Adana’da polise teslim oldu. Örgütün kandırdığı çocuklarıyla bir yıl sonra Adana’da buluşan anne ve baba, kızlarına sarılıp hasret giderdi. Emniyetteki ifadesinin ardından tutuklanan PKK’lının ifadesi, Yunanistan’ın, teröristlere yardım edip güvenli bir şekilde terör kamplarına gitmelerini sağladığını ortaya çıkardı:

YUNAN POLİSİ YARDIM ETTİ



“4 Şubat 2019’da FETÖ üyeleriyle Meriç’ten Lavrion’a geçtim. PKK’ya katılmama bizzat Yunan polisi yardım etti. 15 Şubat’ta PKK elebaşının yakalanmasının yıl dönümünde yürüyüşe katıldım. 1 hafta sonra da sahte pasaportla K.Irak’taki kamplara gittim. Geçen yıl Derik’te YPG’ye katıldım. 4 ay bomba eğitimi aldım. Örgütün gerçek yüzünü görünce aralıkta kaçmaya karar verdim, ailemi aradım. Yunan polisine ‘Siyasi suçluyum. PKK’ya gitmek için Türkiye’den kaçtım’ dedim.”

Adana polisi ve MİT’in ortak çalışmasıyla 9 Ocak’ta örgütten kaçan Nurcan Şahin, 15 Ocak’ta tutuklandı. Aile, polis ve MİT’e teşekkür etti.