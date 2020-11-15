Kocaeli'de Kovid-19 denetimi: 319 kişiye para cezası kesildi

Kocaeli'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle 319 kişiye para cezası uygulandı.

AA'da yer alan habere göre, İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 salgınının yayılmasının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında 1927 iş yeri denetlendi, 20 bin 15 kişi kontrol edildi.

Denetimlerde karantina ihlali yapan 28, maske takmayan 195, sosyal mesafe kuralına uymayan 19 ve yasaklanan yerlerde sigara içen 65 kişi ile tedbirlere riayet etmeyen 12 işletmeciye idari para cezası uygulandı.

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Denetimler sırasında çeşitli suçlardan aranan 59 şüpheli de yakalandı.

Ayrıca koronavirüs salgınının yayılmasının önlenmesi kapsamında alınan trafik tedbirlerine ilişkin denetimlerde de 1117 araç ve sürücüsü kontrol edildi.

Dünyada Kovid-19 vaka sayısı 54 milyonu geçti

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 54 milyonu geçti.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünya geneline yayılan Kovid-19 salgınında tespit edilen toplam vaka sayısı 54 milyon 329 bin 104 oldu.

ABD, 11 milyon 226 bin 218 ile en fazla vaka sayısına sahip ülke konumunda bulunurken, bu ülkeyi 8 milyon 814 bin 902 ile Hindistan, 5 milyon 848 bin 959 ile Brezilya, 1 milyon 954 bin 599 ile Fransa, 1 milyon 903 bin 253 ile Rusya, 1 milyon 492 bin 608 ile İspanya, 1 milyon 344 bin 356 ile İngiltere, 1 milyon 304 bin 846 ile Arjantin, 1 milyon 191 bin 4 ile Kolombiya ve 1 milyon 144 bin 552 ile İtalya izledi.

Kovid-19 nedeniyle dünya genelinde 1 milyon 318 bin 286 kişi yaşamını yitirdi, 37 milyon 871 bin 375 kişi virüsü yenerek sağlığına kavuştu.

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