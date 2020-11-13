Koronavirüs vakaları artıyor: ABD'de ölenlerin sayısı 248 bin 628'e yükseldi

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını yayılmaya devam ediyor.



DHA'da yer alan habere göre, koronavirüs nedeniyle en fazla can kaybının yaşandığı ABD’de virüsün yayılmaya başladığı günden bu yana 248 bin 628 kişi hayatını kaybederken, vaka sayısı 10 milyon 879 bin 335 kişiye ulaştı.

Ülkede, 6 milyon 729 bin 294 kişinin ise iyileştiği ifade edildi.

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