13 Kasım 2020 Cuma 17:15 | Son Güncelleme:
Koronavirüs vakaları artıyor: ABD'de ölenlerin sayısı 248 bin 628'e yükseldi
ABD'de koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 248 bin 628'e yükselirken, vaka sayısı da 10 milyon 879 bin 335 kişiye ulaştı.
Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını yayılmaya devam ediyor.
DHA'da yer alan habere göre, koronavirüs nedeniyle en fazla can kaybının yaşandığı ABD’de virüsün yayılmaya başladığı günden bu yana 248 bin 628 kişi hayatını kaybederken, vaka sayısı 10 milyon 879 bin 335 kişiye ulaştı.
Ülkede, 6 milyon 729 bin 294 kişinin ise iyileştiği ifade edildi.