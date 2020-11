Uzmanlar uyardı: Koronavirüslü hamile sayısı artıyor

Koronavirüs salgın tehlikesinde en çok tedirgin olan grupların başında anne adayları geliyor. Hamilelerde de koronavirüsün arttığını belirten uzmanlar, kapalı ortamlara karşı uyardı.

DHA'ya açıklamalarda bulunan Kocaeli Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümü Başkanı Doç. Dr. Hasan Terzi, koronavirüslü hamile sayısının arttığını vurgulayarak, "Kapalı ve sosyal mesafelerini koruyamayacakları ortamlara kesinlikle girmemeleri gerekiyor. Maske ve maskenin doğru kullanımı konusunda farkındalıkları yüksek olmalı" dedi.

ANNE KARNINDAKİ BEBEĞE KORONAVİRÜS BULAŞMIYOR

Yapılan araştırmalara göre anne karnındaki bebeğe koronavirüs geçişi olmadığını ancak tedavi altındaki annelerin doğumdan hemen sonra bebeğini yanına almak istediğini belirten Doç. Dr. Hasan Terzi, şu bilgileri verdi:

"KORONA OLAN GEBE SAYIMIZ ARTMAKTA"

Her geçen gün koronavirüs hastası olan hamile sayısının arttığına dikkat çeken Doç. Dr. Terzi, şu şekilde konuştu:

"Biz doktorlar koronavirüsü her geçen gün daha iyi öğreniyoruz, tüm dünyada olduğu gibi. Koronavirüs süreci ilk başladığı zamanlarda aslında hamilelerde ekstra bir risk oluşturmadığı ile ilgili bir düşüncemiz vardı ama son zamanlardaki çalışmalara baktığımızda aslında gebelerde koronavirüsün çok da hafif seyretmediği, gerçekten çok ağır vakalarla da karşılaştığımızı görüyoruz. Dolayısıyla gebelik ekstra bir risk teşkil ediyor diyebiliriz. Bunun özellikle altını çiziyorum, toplumda birazcık daha farkındalığı artırmamız gerekiyor. Koronavirüsün toplum için ne kadar ciddi bir problem olduğunu ve ne kadar fazla önem vermemiz gerektiğini belirtmek istiyorum. Çünkü her geçen gün aktif ve ağır hasta sayımız artmakta. Dolayısıyla gebeler için de bu geçerli. Genel vaka sayımız ve ağır hasta sayımız artmasına paralel her geçen gün korona olan gebe sayımız da artmakta."