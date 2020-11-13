SpaceX'in kurucusu Elon Musk'tan koronavirüs testi yorumu: "Sahte bir durum söz konusu"

Tesla'nın üreticisi ve SpaceX'in kurucusu Elon Musk, ilginç bir paylaşımla gündeme geldi. Dört kez koronavirüs testi yaptırdığını ve testlerden ikisinin pozitif, ikisinin negatif çıktığını belirten Musk, "Son derece sahte bir durum söz konusu." ifadelerini kullandı.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, testlerin aynı gün içerisinde yapıldığını belirten Elon Musk, koronavirüs testine yönelik dikkat çeken şu değerlendirmeyi yaptı:

"Son derece sahte bir durum söz konusu. Bugün Kovid-19 için dört defa test edildim. İki test negatif çıktı, ikisi pozitif çıktı. Aynı makine, aynı test, aynı hemşire."

YENİDEN TEST YAPTIRACAK

Takipçilerinden birinin “Semptomların var mı?” sorusunu da Musk, “Bilindik grip semptomları. Şu ana dek sıradışı bir şey olmadı” diye yanıtladı.

Musk, daha sonra farklı laboratuvarlarda test yaptıracağını, sonuçların 24 saat içinde elinde olacağını belirterek “Benim başıma geliyorsa, herkesin de başına gelebilir” dedi.