Avrupa ülkelerinde koronavirüs salgınında son durum

Avrupa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgında ikinci dalga paniği yaşanıyor. Birçok ülkede vakalar ve virüse bağlı ölümlerde artış büyük artışlar yaşanıyor.

FRANSA

Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, ülkede virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 32 bin 95 artışla 1 milyon 954 bin 599'a çıktı. Ülkede Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte hastanelerde 359 kişinin yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı 44 bin 246'ya ulaştı.

İNGİLTERE

İngiltere’de son 24 saatte 26 bin 860 yeni koronavirüs vakasının tespit edildiği, 462 kişinin de yaşamını yitirdiği açıklandı. Ülkedeki toplam vaka sayısı 1 milyon 344 bin 356’ya, toplam can kaybı ise 51 bin 766 olarak duyuruldu.

İTALYA

İtalya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 37 bin 255 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Ülkede dün 40 bin 902 ile en yüksek günlük vaka sayısına ulaşıldı.

Böylece salgının başladığı şubat ayından beri toplam vaka sayısı 1 milyon 144 bin 552 oldu. Aktif Kovid-19 hasta sayısı 688 bin 435'e, yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısı da 3 bin 306'ya çıktı. Hayatını kaybedenlerin sayısı da son 24 saatte 544 artarak 44 bin 683'e yükseldi.

İSPANYA

İspanya’da vaka sayısında artış sürüyor. Ülkede son 24 saatte 21 bin 371 kişide daha virüs tespit edildiği, 308 kişinin daha yaşamını yitirdiği aktarıldı. Toplam vaka sayısı 1 milyon 492 bin 608’e, toplam can kaybı ise 40 bin 769’a ulaştı.

İSVEÇ



İsveç Halk Sağlık Müdürlüğünün açıkladığı rakamlara göre, 10 milyon nüfuslu ülkede Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 6 bin 164'e çıktı. Ülkede vaka sayısı da 177 bin 355'e yükseldi.

İsveç'te "sürü bağışıklığı" stratejisi İsveç'te okullar, anaokulları, çocuk yuvaları, ilköğretim okulları, restoranlar, kafeteryalar, kuaförler, toplu taşıma araçları açık tutularak sürü bağışıklığı stratejisi uygulanıyor. Maske takılması tavsiye edilmiyor.



ALMANYA

Almanya'nın bazı kentlerinde hükümetin uyguladığı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri protesto edilirken, Frankfurt kentinde göstericilere polis müdahale etti.

AVUSTURYA

Avusturya'da yaklaşık 2 haftadır uygulanan kısmi karantinaya rağmen koronavirüs vakalarının düşürülememesi üzerine hükümet yeni kısıtlamaları hayata geçirme kararı aldı.

Ülkede dışarı çıkma kısıtlamasının uygulanacağı ve alışveriş merkezleri ile perakende satış noktaları ve kuaför gibi kişisel bakım sektöründeki işletmelerin de yaklaşık 3 hafta süresince kapalı tutulacağı bildirildi.

YUNANİSTAN

Yunanistan'da koronavirüs vakalarındaki artış nedeniyle kreş ve ilkokulların 14 gün süreyle kapatıldığı bildirildi.

Ülkede geçen perşembe, 3 bin 336 yeni tanı ve 50 ölü ile salgının başından bu yana en yüksek günlük vaka ve ölü sayılarına ulaşılmıştı.

RUSYA

Rusya'da salgınının başlangıcından bu yana son 24 saatte 22 bin 702 vakayla "en yüksek günlük sayı" görülürken, toplam vaka sayısı 1 milyon 900 bini aştı.

Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 391 artarak 32 bin 834'e, sağlığına kavuşanların sayısı ise 18 bin 626 artışla 1 milyon 425 bin 529’a ulaştı.

Ülkede, son 24 saatte 22 bin 702 kişinin virüse yakalanmasıyla şimdiye kadarki vaka sayısı 1 milyon 903 bin 253'e yükseldi.

UKRAYNA

Ukrayna Sağlık Bakanı Maksim Stepanov, ülkede son 24 saatte 12 bin 524 kişide virüsün görülmesiyle günlük en yüksek rakama ulaşıldığını, vaka sayısının 525 bin 176'ya çıktığını bildirdi.

Stepanov, son 24 saatte 78 binden fazla Kovid-19 testinin yapıldığını aktararak, ölü sayısının 191 artışla 9 bin 508 olduğunu kaydetti.

Virüse yakalanan 1525 kişinin hastaneye kaldırıldığını belirten Stepanov, iyileşen sayısının ise 4 bin 962 artarak 238 bin 811'e ulaştığını ifade etti.

ROMANYA

Romanya’nın Piatra Neamt şehrinde koronavirüs hastanesinin acil bölümünde çıkan yangında solunum cihazına bağlı 10 hasta yaşamını yitirdi.

MOLDOVA

Moldova Sağlık, Çalışma ve Sosyal Koruma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 1411 kişide virüsün tespit edilmesiyle “en yüksek günlük vaka sayısı” görülürken, toplam vaka sayısı 88 bin 772’ye yükseldi.

Ülkede, son 24 saatte virüs kaynaklı ölen sayısı 19 artışla 2 bin 6’ya, sağlığına kavuşan sayısı 1134 artarak 69 bin 526’ya ulaştı. 17 bin 240 Kovid-19 hastasının tedavisinin devam ettiği ülkede, dün 1323 vaka tespit edilmişti.

BELARUS

Belarus Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 1248 ile günlük en yüksek vaka sayısına ulaşırken, toplam vaka sayısı 112 bin 870’e çıktı.

17 bin 494 Kovid-19 hastasının tedavisinin devam ettiği ülkede, sağlığına kavuşanların sayısı 767 artarak 94 bin 337, yaşamını yitirenlerin sayısı ise 6 artışla 1039 oldu. Öte yandan Belarus’ta dün 1167 vaka görülmüştü.

GÜRCİSTAN



Gürcistan'da son 24 saatte 3 bin 504 vakayla günlük görülen en yüksek sayıya ulaşıldı.

Başbakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, son bir günde Kovid-19 nedeniyle 33 kişi hayatını kaybetti ve ölü sayısı 669’a çıktı.