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  • Bakan Koca'nın başkanlığında İstanbul'da koronavirüs toplantısı
14 Kasım 2020 Cumartesi 20:56 | Son Güncelleme:

Bakan Koca'nın başkanlığında İstanbul'da koronavirüs toplantısı

Bakan Koca'nın başkanlığında İstanbul'da koronavirüs toplantısı
AA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında İstanbul'da Kovid-19 toplantısı yapıldı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında İstanbul'da bakan yardımcıları, il sağlık müdürü ve başhekimlerin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda, artan hasta yükü, temaslı takibi, tedbirler ve yeni mücadele stratejisi ele alındı.

AA'nın aktardığı habere göre, Bakan Koca, Twitter hesabından, "İstanbul'da son durum toplantısı" başlığıyla yaptığı paylaşımda, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesinde bakan yardımcıları, il sağlık müdürü ve başhekimlerin katılımıyla toplantı gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Koca, toplantıda artan hasta yükünü, temaslı takibini, kaçınılmaz görünen tedbirleri ve yeni mücadele stratejisini ele aldıklarını ifade etti.

Paylaşımda, toplantıdan bir fotoğraf da yer aldı. 

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