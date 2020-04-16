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Kocaeli'de endemik bitki türü keşfedildi

Kocaeli'de endemik bitki türü keşfedildi

Kocaeli'deki Samanlı Dağları'nın yüksek kesimlerinde yayılış gösteren Keltepe çiğdemi adı verilen yeni bir endemik bitki türü bulundu

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sırrı Yüzbaşıoğlu tarafından literatüre Keltepe çiğdemi olarak geçen ve sadece Kocaeli'de bulunan endemik bir bitki türü keşfedildi.

Keltepe çiğdemi, Phytotaxa dergisinde yayımlanan bilimsel makale ile dünyaya tanıtıldı. Türün korunması ve tanıtılması için doğal yürüyüş parkurlarına bitkiyle ilgili tanıtım görselleri yerleştirilecek.

Bitki, Kocaeli'deki Samanlı Dağları'nın en yüksek kısımlarında sınırlı bir alana yayılıyor. IUCN kırmızı listesine göre nesli tükenme tehdidi çok yüksek tür sınıfı içinde yer alan çiğdem; geçirgen ve nemli toprağı, güneşli ya da yarı gölgeli bölgeleri tercih ediyor.

(AA)


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