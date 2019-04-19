Kocaeli merkezli düzenlenen FETÖ-PDY operasyonunda 2 kişi tutulandı

Kocaeli merkezli 9 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 14 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) yapılanmasına yönelik soruşturması kapsamında, hakkında gözaltı kararı bulunan 15 şüpheliden 2'si daha gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 14 şüpheli, sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgularının ardından bir muvazzaf astsubay ile bir ihraç astsubay çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, 12 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Adli kontrol şartıyla serbest bırakılan 9 kişinin etkin pişmanlık hükümlerinden faydalandığı öğrenildi.

Hakkında gözaltı kararı bulunan bir firari şüphelinin yakalanması için başlatılan çalışma sürüyor.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ/PDY'nin TSK yapılanmasına yönelik soruşturması kapsamında, hakkında gözaltı kararı verilen 7 muvazzaf astsubay, 1 ihraç üsteğmen ile 7 eski askeri öğrencinin yakalanması için 16 Nisan'da çalışma başlatılmıştı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Kocaeli, İstanbul, İzmir, Ankara, Çanakkale, Bursa, Denizli, Balıkesir ve Burdur'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 12 şüpheli gözaltına alınmıştı.

(AA)