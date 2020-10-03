Kobra'nın Türkçe sözcüklerde geçen diğer adı hangisidir? Kim Milyoner Olmak İster soruları ve cevapları ekran başındaki izleyicilerin dikkatini çekmeyi başarıyor. Kenan İmirazlıoğlu sunuculuğunda Atv’de yayınlanan yarışma programı uzun yıllardır yayın hayatına başarılı bir şekilde devam ediyor. Yarışmada çıkan sorulardan bazıları hem yarışmacıları hem de izleyicileri zorluyor. İşte o sorulardan bir tanesi...



KOBRA'NIN TÜRKÇE SÖZCÜKLERDE GEÇEN DİĞER ADI HANGİSİDİR?

A: Gözlüklü yılan

B: Kulaklıklı yılan

C: Eldivenli yılan

D: Atkılı yılan

Doğru cevap: A Gözlüklü yılan