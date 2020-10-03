03 Ekim 2020 Cumartesi 22:25 | Son Güncelleme:
Kobra'nın Türkçe sözcüklerde geçen diğer adı hangisidir?
Kobra'nın Türkçe sözcüklerde geçen diğer adı hangisidir? Ekranların efsane yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster yeni sezonuna bomba gibi başladı. Atv ekranlarında yayınlanan ve sunuculuğunu Kenan İmirazlıoğlu'nun üstlendiği program 7'den 70'e herkesin ilgisini çekmeyi başarıyor. Çıkan sorulardan bazılarının cevapları ise ekran başındaki izleyiciler tarafından merak ediliyor.
Kobra'nın Türkçe sözcüklerde geçen diğer adı hangisidir? Kim Milyoner Olmak İster soruları ve cevapları ekran başındaki izleyicilerin dikkatini çekmeyi başarıyor. Kenan İmirazlıoğlu sunuculuğunda Atv’de yayınlanan yarışma programı uzun yıllardır yayın hayatına başarılı bir şekilde devam ediyor. Yarışmada çıkan sorulardan bazıları hem yarışmacıları hem de izleyicileri zorluyor. İşte o sorulardan bir tanesi...
KOBRA'NIN TÜRKÇE SÖZCÜKLERDE GEÇEN DİĞER ADI HANGİSİDİR?
A: Gözlüklü yılan
B: Kulaklıklı yılan
C: Eldivenli yılan
D: Atkılı yılan