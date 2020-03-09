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KKTC polisi ile BM askerleri arasında 'sınır kapısı' gerginliği

KKTC polisi ile BM askerleri arasında 'sınır kapısı' gerginliği

GKRY Bakanlar Kurulu'nun koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle kuzey ile güney arasındaki geçişleri sağlayan 4 sınır kapısının kapatılması kararı sonrası gerginlik sürüyor. KKTC sınırında güvenlik önlemi almaya çalışan Birleşmiş Milletler askerleri ile KKTC polisi arasında arbede yaşandı.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Bakanlar Kurulu, koronavirüs nedeniyle kuzey ile güney arasındaki geçişleri sağlayan 4 sınır kapısını kapatma kararı aldı.

DHA'nın haberine göre, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) sınırında güvenlik önlemi almaya çalışan Birleşmiş Milletler (BM) askerleri ile KKTC polisi arasında arbede yaşandı.

KKTC’de bugün, kapatılan kapılardan biri olan Lokmacı’da KKTC polisi ile BM askerleri arasında gerginlik yaşandı. BM askerleri, kapıların kapatılmasını protesto etmek amacıyla bugün yapılacak eylem öncesinde, Türk sınır kapısı önünde önlem almak istedi.

Bu durum, KKTC polisinin tepkisini çekti.

KKTC polis yetkililerinin, "Burası bizim toprağımız, yeşil hatta çekilin." uyarısına olumsuz yanıt veren BM askerleri, sınırda bulunan KKTC polisi tarafından bölgesine kadar itildi.


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