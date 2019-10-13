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  3. KKTC eski Cumhurbaşkanı Eroğlu'ndan Barış Pınarı Harekatı'na destek

KKTC eski Cumhurbaşkanı Eroğlu'ndan Barış Pınarı Harekatı'na destek

KKTC eski Cumhurbaşkanı Eroğlu'ndan Barış Pınarı Harekatı'na destek

KKTC 3. Cumhurbaşkanı Eroğlu, "Türkiye'nin teröre 'dur' demek için Suriye'nin kuzey bölgesine düzenlemekte olduğu Barış Pınarı Harekatı gayet yerindedir ve haklı bir davranıştır." dedi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) 3'ncü Cumhurbaşkanı ve Ulusal Birlik Partisi'nin Onursal Başkanı Derviş Eroğlu, "Türkiye'nin teröre 'dur' demek için Suriye'nin kuzey bölgesine düzenlemekte olduğu Barış Pınarı Harekatı gayet yerindedir ve haklı bir davranıştır." değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Eroğlu, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı ile ilgili yazılı açıklama yaptı.

Teröre başvurmanın hangi nedenle olursa olsun mazur görülemeyecek, insanlığa karşı işlenen en büyük suç olduğunu belirten Eroğlu, Türkiye'nin çok uzun yıllardır iç ve dış bazı kaynakların dürtmesi sebebiyle terörle mücadele etmek zorunda kaldığının altını çizdi.

Eroğlu, Türk milleti ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin terör nedeniyle 30 binin üzerinde şehit verdiğini ve milyarlarca dolar kaynak harcadığını kaydetti.

"Kıbrıs Türk'ü Mehmetçik'in yanındadır"

Eroğlu, şunları kaydetti:

"Dolayısıyla Türkiye'nin teröre 'dur' demek için Suriye'nin kuzey bölgesine düzenlemekte olduğu Barış Pınarı Harekatı gayet yerindedir ve haklı bir davranıştır. Terör tehdidi ile mücadele etmeyenlerin, terörden medet umanların, terörle yan yana yaşamayanların Türkiye'yi eleştirmesi hiçbir anlam ifade etmez. Dileğimiz Mehmetçik'in Allah'ın yardımı ile bir an önce bu harekatı başarı ile sonuçlandırması, terör odaklarını yok ederek bölgeye gerçek, kalıcı barışın gelmesini sağlamasıdır. Bu yöndeki inancımız tamdır. Kıbrıs Türk'ü daima olduğu gibi, tüm kalbiyle Türkiye'nin, Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Mehmetçik'in yanındadır."

(AA)

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