'Kızım, sarılamadığım için ağlıyor'

5 buçuk yaşındaki kızına sarılamadığını belirten Saygılı, “Ona uzak kalmamız gerektiğini söylediğimde karşıma geçip ağlıyor. O ağlayınca ben de ağlıyorum. Yaşı daha büyük olsaydı bazı şeyleri daha kolay anlardı. Buna da şükür, bu günler geçecek” dedi.