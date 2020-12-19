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  • Kısıtlama günü köprüde hareketli anlar: Polis uygulama noktasında alevlere teslim oldu
19 Aralık 2020 Cumartesi 14:51 | Son Güncelleme:

Kısıtlama günü köprüde hareketli anlar: Polis uygulama noktasında alevlere teslim oldu

Kısıtlama günü köprüde hareketli anlar: Polis uygulama noktasında alevlere teslim oldu
AA

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde alev alarak yanan araç, kullanılamaz hale geldi. Araç yangını nedeniyle köprüde trafiğinde yoğunluk yaşandı.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde alev alarak yanan araç, kullanılamaz hale geldi.

Edirne istikametine giden M.Ş. idaresindeki 35 APF 899 plakalı otomobil, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün girişinde polisin uygulama yaptığı noktada, aniden alev almaya başladı.

Araçtan inen sürücü yangın tüpüyle ilk müdahaleyi yaparken, haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiyeye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri yangın söndürürken, araç kullanılamaz hale geldi.

Otomobil, çekiciyle olay yerinden kaldırıldı.

Araç yangını nedeniyle köprüde trafiğinde yoğunluk yaşandı.

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