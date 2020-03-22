Kısa süreli çalışma ödeneği 2020 nedir, nasıl hesaplanır? Kısa çalışma ödeneği başvuruları nereden yapılır? İşte kısa çalışma ödeneği yol haritası…

Kriz durumları halinde çalışma süreleri günlük, haftalık veya aylık olarak işe ara verilmesi durumda sigortalılara kısa çalışma ödeneği veriliyor. Kısa çalışma ödeneği, işyerinde uygulanan haftalık çalışma süresini tamamlayacak şekilde, çalışılmayan süreler için aylık olarak hesaplanıyor. Vatandaşlar kısa çalışma ödeneği başvuruları ile ilgili bilgileri merak ediyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’un başvurulara dair açıklamalarına haberimizden ulaşabilirsiniz.

KISA SÜRELİ ÇALIŞMA ÖDENEĞİ 2020 NEDİR?

Genel ekonomik, sektörel, bölgesel kriz veya zorlayıcı sebeplerle işyerindeki haftalık çalışma sürelerinin geçici olarak en az üçte bir oranında azaltılması veya süreklilik koşulu aranmaksızın işyerinde faaliyetin tamamen veya kısmen en az dört hafta süreyle durdurulması hallerinde, işyerinde üç ayı aşmamak üzere (Cumhurbaşkanı kararı ile 6 aya kadar uzatılabilir.) sigortalılara çalışamadıkları dönem için gelir desteği sağlayan bir uygulamadır.

Kısa Çalışma Ödeneği başvuruları ne zaman başlayacak?

Kısa çalışmanın günlük, haftalık veya aylık çalışma süresi içerisinde yapılacağı zaman aralığı işyerinin gelenekleri ve işin niteliği dikkate alınarak işverence belirlenir.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ BAŞVURULARI

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, kısa Çalışma ödeneği başvurularının yarından itibaren elektronik ortamda yapılabileceğini açıkladı.

Kısa çalışma ödeneği yol haritası ise şu şekilde;

1- İŞKUR’a müracaat

2- İşveren talep edecek

3- SGK müfettişleri inceleyecek

4- Son ay ve geriye dönük 3 yıl da 600 gün şartı

5- 3 aylık destek var

6- İşçinin son 12 aylık brüt kazancının %60’ı kadardır, maksimum %150’ye kadar

7- İŞKUR talebi kabul ederse uygulanır, hatalı/yanlış belgeden işçi-işveren sorumludur