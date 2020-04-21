'Kırmızı listede' yer alan çizgili sırtlan Kahramanmaraş'ta fotokapana takıldı

Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği (IUCN) kategorilerine göre "Nesli Tükenme Tehlikesi Altında Olan Türlerin Kırmızı Listesi"nde yer alan çizgili sırtlan, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından yaban hayvanlarının izlenmesi ve yeni tür tespiti için Kahramanmaraş'ta kurulan fotokapana takıldı.

Yaban hayatı gözlem altına almak için kentin farklı bölgelerine yerleştirilen fotokapanlardan, çizgili sırtlanın yanı sıra vaşak, porsuk, kurt, yaban keçisi ve kınalı keklik görüntüleri de elde edildi.

Avlanması yasak olan bu türü avlayanlara ve zarar verenlere 19 bin 830 lira ceza kesildiği belirtildi.

Kahramanmaraş'ın çeşitli yerlerine kurulan fotokapanlar hem ender görülen yaban hayvanlarının kayıt altına alınmasını hem de kaçak avcılığın önüne geçilmesini sağlıyor.

(AA)