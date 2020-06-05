Kene vakaları koronayı geçti

Sivas’ta geçtiğimiz yıl kene ısırması sonucu hastaneye başvuran 120 hastaya Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) tanısı konulurken yaklaşık 10 kişi bu virüs nedeniyle hayatını kaybetmişti. Bu yıl erken görülmeye başlayan KKKA vakalarında 5 kat artış görüldü ve yaklaşık 100 vaka tespit edildi. Tedavi altına alınan 2 kişi ise hayatını kaybetti. Uzmanlar, kenenin öldürücülük özelliğinin Kovid-19’a göre üç kat daha fazla olduğunu vurguladı.

EGE VE AKDENİZ’E YAYILDI



Prof.Dr. İlhan Çetin, özellikle koronavirüs pandemisi sürecine odaklanıldığı için dikkattten kaçtığını ancak bu yıl kene ısırmasıyla bulaşan Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı vakalarında artış yaşandığını söyledi. Çetin, “Geçen yılki sayılara göre beş-altı kat daha fazla vakayı görüyoruz. Geçen sene yıl boyunca vaka sayımız 120’lerdeyken şu anda bu yıl 94’e ulaştı. Bunların 78’i erişkin, 16’sı çocuk hasta. Türkiye genelinde şu anda 320 civarında bir vaka oldu. Aynı şekilde de 11 vatandaşımız da hayatını kaybetti. Her kene yapışması mutlaka bu hastalığın olacağı manasına gelmiyor. Ege’de görülmeye başladı, Akdeniz bölgesinin kuzeylerinde görülmeye başladı. Kenenin yüzde 80’i bacaktan vücuda yerleşiyor” dedi.

Sivas’ta KKKA tedavisi gören 72 yaşındaki Azamet Yıldız hayatını kaybetti.

POPÜLASYONUN YOĞUN OLDUĞU İLLER



Çetin, kene popülasyonunun yoğun olduğu illeri şu şekilde sıraladı: Sivas, Çorum, Tokat, Yozgat, Erzincan, Gümüşhane, Giresun’un güneyi, Erzincan ve Erzurum.

AŞI DENEMELERİ YIL SONUNDA BAŞLIYOR



Prof. Dr. Çetin, “Norveç, İran, Bulgaristan, İngiltere ve Dünya Sağlık Örgütü’nde bulunan 11 kişilik ekiple aşı ve ilaç konusunda çalıştaylar yapıldı. 2020 yılının sonuna doğru bu aşımız insanlar üzerinde denenmeye başlayacak. Çok büyük ihtimalle önümüzdeki yıl aşımız devreye sokulmuş olacak. Bu konuda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.