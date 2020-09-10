10 Eylül 2020 Perşembe 23:46 | Son Güncelleme:
Kemal Kılıçdaroğlu negatif, danışmanı Recep Cengiz pozitif
CHP'de Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na en yakın isimler koronavirüse yakalandı. Parti sözcüsü Faik Öztrak, Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik ve danışmanı Recep Cengiz'in testleri pozitif çıktı.
Yaklaşık 10 yıldır Kılıçdaroğlu’nun danışmanı olarak görev yapan emekli albay Recep Cengiz Twitter’dan temaslı kişilerin test yaptırmasını istedi. CHP Genel Merkezi, test yaptıran Kılıçdaroğlu’nun negatif çıktığını duyurdu.