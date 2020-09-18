Kaşıkçı cinayetiyle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı: Otopsi testeresiyle kestiler

Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgilli yeni detaylar ortaya çıktı. İstanbul'da açılan dava dosyasına giren belgelere göre Birleşmiş Milletler Yargısız ve Keyfi İnfazlar Özel Raportörü Dr. Agnes Callamard’ın İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan’la cinayetten 6 ay sonra bir görüşme gerçekleştirerek, Suudi Arabistan’da yapılan yargılamada adaletin sağlanması açısından bazı tereddütleri olduğunu söylediği ortaya çıktı.

Yeni Şafak'ta yer alan habere göre, görüşmeye Callamard’ın yanısıra Kıdemli Soruşturma Memuru Paul Johnston, Özel Raportör Danışmanı Bakthiyor Avezdjanov, 2 tercüman, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan, Başsavcıvekilleri Hasan Yılmaz, Bülent Başar ve Cumhuriyet Savcısı Necip Sarı katıldı.

YARGILAMA GÖSTERMELİK

Görüşmeye dair tutanağa göre Suudi Arabistan’da yapılan yargılamada adaletin sağlanması açısından bazı tereddütleri olduğunu söyleyen Callamard, yargılamanın göstermelik olduğunu vurguladı

OLAYDAN 13 GÜN SONRA ARAMA YAPILABİLDİ

Başsavcı Fidan görüşmede, konsolosluk rezidansında olaydan 13 gün sonra arama yapılabildiğini söyleyerek Suudi yetkililerin birçok zorluk çıkardığına dikkat çekti.

OLAYIN DELİLLERİNİN TEMİZLENMESİ İÇİN TÜRKİYE'YE GELDİLER

Cemal Kaşıkçı'nın öldürüldükten sonra Suudi ekibin soruşturma için Türkiye’ye geldiğini belirten Callamard, Başsavcı Fidan’a bu husustaki görüşlerini sordu. Suudi soruşturma ekibinin olayın delillerinin temizlenmesi ve gizlenmesi amacı ile Türkiye’ye geldiklerinin, boya ve yarı kullanılmış kalekim torbasının tespit edildiğini dile getiren Fidan'a Callamard şu şekilde cevap verdi:

“Türkiye’ye gelen temizlik faaliyeti icra eden bazı Suudi kamu görevlilerinin olması, olaydan Suudi Arabistan hükümeti yetkililerinin haberinin olduğunu ortaya koymaktadır”

"CESEDİ YOK ETTİKLERİNİ DÜŞÜNÜYORUZ"

Görüşme tutanaklarına göre BM ekibinde yer alan kıdemli soruşturma memuru Paul Johnston da Başsavcı Fidan’a çeşitli sorular yöneltti. Kendisine cesede ait kalıntıların nerede olduğu hususundaki fikrini soran Johnston'a Fidan şunları söyledi:

“Cesedi yok ettiklerini düşünüyoruz ancak cesedin kalıntılarının nerede olduğu hususunda bir bilgimiz yok”

Johnston’ın olayda elektrikli testere mi yoksa başka tür bir testere mi kullanıldığı sorusu üzerine ise Fidan şu şekilde cevap verdi:

“Bu hususta net bir tespit yapılamadı, ancak otopsi testeresi kullanılmış olabilir”