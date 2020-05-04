Karantina günlerinde hukuk! 'Mümkünse uzlaşın faturaları saklayın'

HİLAL YILDIRIM



Koronavirüs önlemleri kapsamında adliyelerdeki dava, icra, şikâyet, itiraz, bildirim süreleri 15 Haziran’a kadar ertelendi. Ancak akan tavanı için komşusundan ‘salgın var yaptırmam’ , evcil hayvanların gürültüsü için ‘sokağa çıkma yasağı var ne yapayım’ yanıtı alanlar, ‘işsiz kaldım diyen’ kiracıdan ödeme alamayanlar, trafik kazası yapıp ‘virüs kapabilirim’ diyerek kaza yerinden kaçan sürücüler gibi yeni mağduriyetler hayatımıza girdi. AKŞAM küçük çaplı anlaşmazlıklardan kaynaklanan dava konusu durumlarda vatandaşların nasıl bir yol izlemesi gerektiğini hukukçulara sordu:

ARABULUCUYA GİDİN



Avukat Handan Bakbak: “Yapılacak ilk şey karşılıklı uzlaşmadır. Eğer taraflar kendi aralarında ortak bir yol bulamıyorlarsa önerimiz ihtiyari arabuluculara gidip karşılıklı anlaşsınlar. Sertifikası olan arabulucular her iki taraf için önerileri sunup anlaşma yolunu bulacaktır. Bazı durumlarda karşı taraf koronavirüsü bahane edip uzlaşmaya yanaşmıyor. Örneğin trafik kazasına karışan ve suçlu olan taraf ‘virüs kapabilirm’ diyerek olay yerinden tutanak tutmadan ayrılabiliyor. Bu durumda mağdur önce polis merkezine gidip tutanak tutturacak ardından aracını kaskosu yoksa kendisi yaptırıp faturayı saklayacak. Bu adımlarla salgın süreci bittiğinde aşırı yük binecek yargı sürecinde işleri daha hızlı yürür.”

POLİSE BAŞVURULABİLİR



Avukat Altın Mimir: “‘Son dönemde komşular arasında şikâyetler insanların çoğu evde kaldığı için arttı. Özellikle aile içi şiddet, koruma kararı, tedbir kararı gibi hukuk mahkemelerinin yanı sıra ceza mahkemelerini ilgilendiren alanlarda da durum acilse çözüme kavuşur. Acil olmayan sorunlarınız için ise polise başvurabilirsiniz. Çünkü sorun acil değilse uzun bir yargı süreci beklemek gerekecek. Polise tutanak tutturun. 15 Haziran’ın ardından müthiş bir iş yük bekliyoruz. Ciddi sorunlar dışında yargıyı meşgul etmemeliyiz”

KİRADA ÜÇ AY SÜRE VAR



Avukat Rezan Epözdemir: “Vatandaşlar şikâyetlerini yapabilirler, kayıt alınıyor soruşturma başlatılıyor. En çok sıkıntı kira ödemeleri ile ilgili yaşanıyor. Sadece işyerleri için 3 aya kadar kiracı ödeme yapmazsa işyeri sahibi icra takibi yapamıyor, sözleşmeyi feshedemiyor.”