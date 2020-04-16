Karaköprü'de Kovid-19'a karşı büyük mücadele

Çin’in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede dünyanın pek çok ülkesinde yayılan koronavirüse karşı büyük mücadele veren Karaköprü Belediyesi cami, taziye evi, aile sağlık merkezi, park, çocuk oyun alanları, binalar, işyerleri ve halkın yoğun olarak kullandıkları kamu kurumlarında dezenfekte çalışması yaparak salgının yayılmasını azalttı. Koronavirüsün (Kovid-19) Türkiye’de görülmesinin ardından Karaköprü Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı 5 ekiple dış ve iç temizliği özel kıyafetli personel tarafından ilçe genelinde püskürtme yöntemiyle ilaçlanarak detaylı bir şekilde dezenfekte çalışması yaparak ilçede dezenfekte edilmedik yer bırakmadı.

GÜNDE BİN MASKE ÜRETİLİYOR



Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, “Bizler sağlık çalışanlarının bu zorlu süreçte kendilerini hijyenik bir şekilde korumaları için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Kültür Müdürlüğü’ndeki tüm kurslarımız kapalı olmasına rağmen hijyenik bir ortamda sosyal mesafeyi koruyarak usta öğreticiler ve gönüllü kursiyerler tarafından maske üretimi gerçekleştiriyorlar. Günde bin adet maske üretimi yapılıyor. Burada üretilen maskeler hastaneye teslim edilerek sağlık çalışanlarına dağıtımı gerçekleştiriliyor” diye konuştu.

VATANDAŞLARA HAYAT KURTARAN UYARILAR YAPILDI



Denetimleri sıklaştıran zabıta ekipleri de fırın, market ve pazar yerlerinde temizlik ve hijyen denetimlerinin yanında maske ve eldiven dağıtımı yaparak eldiven ve maske kullanılması için gerekli uyarılar yapıldı. İçişleri Bakanlığı tarafından pazarlarla ilgili verilen genelgelerle ilgili pazar esnafı bilgilendirilerek vatandaşların sağlığını korumak için konulan kurallara uyulması hususunda uyarılar yapıldı.

ZABITA PAZARLARDA MASKET DAĞITTI



Karaköprü Belediyesi Zabıta Müdürü ve ekipleri, Kovid-19 tedbirleri kapsamında pazarcı esnafına ve vatandaşlara maske dağıttı. İlçenin Atakent ve Karşıyaka mahallelerinde kurulan pazar yerlerinde maske ve sosyal mesafe denetimi gerçekleştiren ekipler, pazarcı esnafı ve alışverişe gelen vatandaşlara maske dağıtılırken 65 yaş üstü ve 20 yaş altı pazarcı esnafı evlerine gönderildi. Öte yandan süreç geçene kadar esnafa ve vatandaşa yönelik maske dağıtımının devam edeceği belirtildi.

İHTİYACI OLANA ÖZEL EKİPLERDEN DESTEK PAKETİ



Karaköprü Belediyesi Sosyal Yardım İşler Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan 4 ekip, belediyeye başvuran ve yapılan inceleme sonucunda mağdur durumda olan vatandaşların yardım kolilerini kapılarına kadar ulaştırıyor. Amaçlarının gerçekten ihtiyacı olan vatandaşlarımıza ulaşmak olduğunu söyleyen Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, “Bu süreçte çok zor durumda kalanlar vatandaşlarımız var. Sürecin ne kadar devam edeceğini bilemiyoruz. Karaköprü Belediyesi olarak imkanlarımız ölçüsünde ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza destek olmak çalışıyoruz. Bu zor süreçte vatandaşlarımızı yalnız bırakmayacağız” dedi.