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  3. Kara Kuvvetleri'ndeki 'ankesör' soruşturmasında 10 FEÖ'cü tutuklandı

Kara Kuvvetleri'ndeki 'ankesör' soruşturmasında 10 FEÖ'cü tutuklandı

Kara Kuvvetleri'ndeki 'ankesör' soruşturmasında 10 FEÖ'cü tutuklandı

FETÖ'nün Kara Kuvvetleri Komutanlığı yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan bir kısmı muvazzaf 20 astsubaydan 10'u tutuklandı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Kara Kuvvetleri Komutanlığı yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan bir kısmı muvazzaf 20 astsubaydan 10'u tutuklandı.

Örgütün "mahrem imamları" ile ankesörlü telefonlardan periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 20 şüpheli, Ankara Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından, Ankara Adliyesi'ne getirildi.

Soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı Erdoğan Güleç tarafından sorgulanan şüphelilerden biri, "etkin pişmanlık" hükümlerinden yararlanmak istediğini belirterek, itirafçı oldu.

Savcılık sorgusunun ardından 19 zanlı, tutuklanmaları talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Zanlılardan 10'u tutuklanırken, 9'u ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

(AA)

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