Yarın okullar tatil mi? 5 Şubat Çarşamba kar tatili var mı? İşte kar tatili olan iller!

Binlerce öğrencinin ve velinin gözü kar tatili haberlerine çevrildi. 5 Şubat Çarşamba kar tatili olan iller hangileri? Yarın okullar tatil mi? sorularının yanıtını merak eden öğrencilerin gözü valiliklerden gelecek açıklamalara çevrildi. Ülkemizin genelinde etkili olan kar yağışları ve soğuk havalar yaşamı olumsuz yönde etkiliyor ve ulaşımı zorlaştırıyor. Bazı illerde kar yağışı nedeniyle okullar tatil edildi. İşte kar tatili olan iller

5 ŞUBAT ÇARŞAMBA GÜNÜ KAR TATİLİ OLAN İLLER

VAN

Van'da kent genelinde etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, yoğun kar nedeniyle yarın il genelindeki tüm ilk ve orta dereceli okullarda eğitim öğretime ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, engelli ve hamile kamu personelinin de idari izinli sayılacağı ifade edildi.

AĞRI

Ağrı'da il merkezine bağlı ve Tutak ilçesinde, taşımalı eğitim yapılan köy okulları ile Patnos'ta, yoğun kar yağışı nedeniyle yarın eğitime ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kentte etkisini sürdüren kar yağışı ve tipinin ardından köy yollarında aşırı buzlanma yaşanıyor.

Bu nedenle herhangi bir olumsuzluğa sebebiyet vermemek için taşıma kapsamındaki köy okullarında eğitim ve öğretime yarın ara verilmesi kararlaştırıldı. İl merkezindeki okullarda ise eğitim sürdürülecek.

Patnos Kaymakamlığından yapılan açıklamada, ilçede devam eden kar yağışı ve fırtına yüzünden yarın eğitime ara verildiği kaydedildi.

Kötü hava koşulları dolayısıyla Tutak ilçesinde de ilçe merkezine bağlı köy ve taşımalı eğitim yapılan okullarda yarın eğitim yapılamayacağı belirtildi.

Kentte kar yağışı ve tipi sebebiyle Eleşkirt ve Tutak ilçelerinde de eğitime yarın ara verilmişti.

ERZİNCAN

Erzincan'da etkili kar yağışı nedeniyle yarın eğitime ara verildiği bildirildi.

Erzincan Valisi Ali Arslantaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentte kar yağışının etkili olduğunu, olumsuz hava koşullarının yarın da etkisini sürdürmesinin beklendiğini söyledi.

Arslantaş, kar yağışı ve yollarda oluşabilecek buzlanmadan dolayı öğrenciler ile vatandaşların mağduriyet yaşamaması için il genelinde 5 Şubat Çarşamba eğitime ara verildiğini belirtti.

TUNCELİ

Tunceli'nin Ovacık ve Pertek ilçelerindeki bazı okullarda, olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın eğitim yapılamayacak.

Kent genelinde dün gece yarısından sonra etkili olan ve aralıklarla etkisini artıran kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.

Bu nedenle Ovacık ilçesinde Yeşilyazı Hoca Ahmet Yesevi Yatılı Bölge Ortaokulu haricindeki tüm eğitim kurumları ile Pertek ilçesine bağlı Pınarlar köyündeki taşımalı eğitime yarın ara verildi.

DİYARBAKIR

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verilecek.

Kulp ilçesinde yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.

Kar yağışının sürdüğü ilçe merkezi ve ilçeye bağlı bütün köylerde yarın okullar bir gün tatil edildi.