Kanun yürürlüğe girdi... Ve İstanbul'da başladı

Maltepe Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nden tahliye edilenler ise otobüslerle dışarı çıkarıldılar.

Cezaevi çevresinde ise yoğun güvenlik önlemleri alındı. İETT Otobüsleri, cezaevi minibüsleri ve HAVATAŞ'a ait otobüsler ile tahliye edilenlerin sosyal mesafe kuralına uyarak maske taktıkları görüldü.

Başkentte de hükümlülerin tahliyesine başlandı

Kanunun Resmi Gazete'de yayımlanıp yürürlüğe girmesinin ardından Ankara Açık Ceza ve İnfaz Kurumundaki hükümlüler, otobüslere bindirilerek cezaevinden ayrıldı.

Otobüslere binen hükümlülerin maske taktığı gözlendi. Tahliyeler sırasında, sosyal mesafe kuralına dikkat edildiği görüldü.