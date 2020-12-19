Kamu zararı giderildi, soruşturma açılmadı

Raporda, “beldenin ve belediyenin hak ve menfaatlerini koruma” görev ve yetkisinin Büyükşehir Belediye Başkanı’na siyasi alanı ilgilendiren ve devletin egemenlik yetkisiyle ilgili bir merkezi idare yatırımını belediyenin kurumsal kimliği ve kamu kaynağını kullanarak karalama hakkı vermediği ifade edildi.

