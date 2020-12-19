19 Aralık 2020 Cumartesi 23:52 | Son Güncelleme:
Kamu zararı giderildi, soruşturma açılmadı
İçişleri Bakanlığı, Kanal İstanbul aleyhindeki afişlerin toplatılması ve afişleri yapan şirketin, faturayı ve tahsil ettiği parayı İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) ait Kültür AŞ'ye iade etmesiyle kamu zararının ortadan kalktığının belirlendiği gerekçesiyle konuyla ilgili soruşturmaya gerek görmedi.
Raporda, “beldenin ve belediyenin hak ve menfaatlerini koruma” görev ve yetkisinin Büyükşehir Belediye Başkanı’na siyasi alanı ilgilendiren ve devletin egemenlik yetkisiyle ilgili bir merkezi idare yatırımını belediyenin kurumsal kimliği ve kamu kaynağını kullanarak karalama hakkı vermediği ifade edildi.