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  3. Kahraman pilottan üzen haber! İzmir yangınında da görev yapmıştı

Kahraman pilottan üzen haber! İzmir yangınında da görev yapmıştı

Kahraman pilottan üzen haber! İzmir yangınında da görev yapmıştı

Orman yangını söndürme çalışmalarında görev yapan Ukraynalı pilot Yurii Bostnik, otel odasında ölü bulundu. Gece gündüz demeden İzmir için çalışan pilotun ölüm nedeni, yapılacak otopsiden sonra anlaşılacak.

İzmir'in Karabağlar ilçesinde pazar günü başlayan ve 53 saat sonra kontrol altına alınan orman yangınındaki söndürme çalışmalarına katılan Ukrayna uyruklu helikopter pilotu Yurii Bostnik, Gaziemir'de kaldığı otel odasında ölü bulundu. Antalya'daki Manavgat Orman Bölge Şefliği'nde görev yapan ve 3 gün boyunca yangın söndürme çalışmalarına katılan helikopter pilotu Bostnik'in cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

SABAH KAPIYI AÇMADI

Olay, Gaziemir ilçesindeki 4 yıldızlı bir otelde yaşandı. Edinilen bilgiye göre 853 numaralı helikopter ile 3 gün boyunca sahadaki çalışmalara katılan Bostnik, yangının kontrol altına alındığı Çarşamba akşamı yardımcı pilot Uğur Uysal ile birlikte otelde yemek yedi ve Bostnik gece saat 00.30'da odasına çıktı. Uysal, soğutma çalışmalarına katılmak için hazırlanıp Bostnik'i uyandırmak için önce telefonla aradı ardından odasına gitti. Uysal, kapı açılmayınca durumu otel görevlilerine bildirdi. Otelin ikinci katındaki 1122 numaralı odayı personel kartı ile açan otel görevlileri Bostnik'in banyoda sırt üstü baygın halde yattığını fark etti.

ANİ ÖLÜMÜ HERKESİ ÜZDÜ

Otel görevlileri durumu polise haber verip, 112 Acil Sağlık Hizmetleri'ni arayarak olay yerine ambulans çağırdı. Sağlık görevlileri tarafından yapılan incelemede Bostnik'in hayatını kaybetmiş olduğu belirlendi. Ukraynalı helikopter pilotunun ani ölümü, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü başta olmak üzere Antalya'da birlikte görev yaptığı arkadaşlarını ve aile yakınlarını üzdü. 

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