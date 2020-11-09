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09 Kasım 2020 Pazartesi 07:43 | Son Güncelleme:

Kadıköy'de siren sesleri... Soruşturma başlatıldı

Kadıköy'de siren sesleri... Soruşturma başlatıldı
AA

Kadıköy'de Atatürk'ü Anma Günü için hazırlanan siren, sistemsel hata nedeniyle çaldı. Kadıköy Kaymakamı Mustafa Özarslan olayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Kadıköy'de 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü'nde çalması planlanan siren tertibatının, sistemsel hatayla erken çalması nedeniyle soruşturma başlatıldı.

AA'da yer alan habere göre, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 82. yılı dolayısıyla hazırlanan siren tertibatı, dün gece saatlerinde çaldı.

Kadıköy Kaymakamı Mustafa Özarslan, olayla ilgili sosyal medya hesabından, "Kadıköy'de bu gece (8 Kasım 2020) 23.42'de Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı'na (TÜSEB) ait binada, '10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü' için zaman ayarı yapılan siren tertibatı, ilk belirlemelere göre; sistemsel bir hata nedeniyle çalmıştır. Olayla ilgili soruşturma başlatılmıştır." ifadelerini kullandı.

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