Kademeli normalleşme sürecinde kadın konukevlerinde adımlar atıldı

AA muhabirinin edindiği bilgilere göre, Bakanlık, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 1 Haziran'da açıkladığı kademeli normalleşme süreci kapsamında, şiddet mağduru veya şiddete uğrama riski olanların kaldığı kadın konukevlerinde alınan tedbirleri güncelledi.

Kovid-19 önlemleri çerçevesinde bir süredir, şiddet riski olmayan, sadece sosyoekonomik yoksunluk nedeniyle hakkında barınma yeri sağlanmasına karar verilen kadınların kamu kurum ve kuruluşlarına ait sosyal tesis, yurt veya benzeri yerlerde geçici misafir edilmesini sağlayan Bakanlık, bu durumdaki kişilerin kadın konukevlerine kabullerine başladı.

Buna göre, 6284 sayılı kanun kapsamında hakkında barınma kararı verilen ve konukevlerine yerleştirilmeleri uygun görülen kadınlar, öncelikle 14 gün süreyle kuruluşlarda oluşturulan sosyal izolasyon birimlerinde kalacak. Bu sürecin ardından herhangi hastalık belirtisi olmayanların, diğer kadınların kaldığı kısma geçişi sağlanacak.

Şiddet riski nedeniyle barınma talebi müracaatlarında da aynı şekilde ilk 14 gün sosyal izolasyon biriminde kalmak üzere kabüller gerçekleştirilecek.

Kapasitesi dolu kadın konukevlerinde ise Şiddeti Önleme ve İzleme Merkezleri (ŞÖNİM) ve il müdürlükleri koordinasyonunda ilgili kolluk birimleriyle yapılacak planlamayla, hakkında barınma yeri sağlanmasına karar verilen kadınlar, Bakanlığa ait veya Bakanlığın gözetim ve denetimi altında bulunan yerlere yerleştirilecek.

Barınma yerlerinin yetersiz kaldığı durumlarda ise kamu kurum ve kuruluşlarına ait sosyal tesis, yurt veya benzeri yerlerde geçici olarak misafir edilme uygulamasına devam edilecek.

ATEŞ ÖLÇME VE HİJYEN TEDBİRLERİ DEVAM EDECEK



Bakanlık başta maske, mesafe, kişisel hijyen ve dezenfeksiyon olmak üzere Kovid-19'a karşı kadın konukevlerinde alınan tedbirlerin tamamını sürdürecek.

Bu kapsamda, kuruluşa girişlerde personel ve hizmet alanların, temassız ateş ölçerle vücut sıcaklıkları kontrol edilecek, bu kişilere maske temini yapılacak, giriş çıkışlar ve toplu kullanılan alanlarda alkol bazlı el antiseptikleri hazır bulundurulacak. Kuruluşta kalanlar sık el yıkama, sosyal mesafe konusunda yönlendirilecek.

Katlarda günlük düzenli dezenfeksiyon işlemleri sürdürülecek, toplantı, görüşme ve eğitimlerin çevrim içi veya telekonferans yoluyla yapılmasına devam edilecek.

Ateş, öksürük, nefes darlığı gibi semptomları gösterenler, diğer kişilerden izole edilecek ve sağlık yetkililerine bilgi verilecek.

KADINLAR VE ÇOCUKLARININ DIŞARI ÇIKIŞ KISITLAMALARI ESNETİLDİ



Kademeli normalleşme tedbirleri kapsamında konukevlerinden hizmet alan kadınlar ve çocuklarının dışarı çıkış kısıtlamalarında da esnemeye gidildi.

Durumu kuruluş dışına çıkmaya uygun kişiler, kuruluş idaresinin belirleyeceği saatlerde, kalabalık olmayan ortamlarda, maske takarak ve sosyal mesafeyi koruyarak, temizlik kurallarına uyarak dışarı çıkabilecek.

Kuruluşlar, bu kuralların uygulanmasına yönelik önlemleri alacak.

AA

