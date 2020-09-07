Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Kabine toplantısı konuları neler olacak?

Kabine toplantısı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleştiriliyor. Gündeme ilişkin son durum değerlendirmelerinin görüşüldüğü kabine toplantısı sonrasında kamuoyu bilgilendiriliyor. Özellikle koronavirüs salgınında alınabilecek yeni önlemler toplantı neticesinde belirleniyor. Başkan Erdoğan aynı zamanda bugün saat 13.00'te Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Türkiye Sigorta Tanıtım Töreni'ne de katılacak.

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Kabine toplantısı bugün saat 15.00'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleştirilecek. Toplantı sonrasında Başkan Erdoğan'ın açıklama yapması bekleniyor.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplanacak olan kabine öncesinde, Başkan Erdoğan saat 13.00'te Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Türkiye Sigorta Tanıtım Töreni'ne katılacak.

KABİNE TOPLANTISI KONULARI NELER OLACAK?

Kabine toplantısında son dönemde artan koronavirüs vakalarına karşı alınabilecek yeni tedbirler masaya yatırılacak. Koronavirüsle mücadelenin yanı sıra toplantıda, okulların 21 Eylül'de yüz yüze eğitime başlaması ve yüz yüze eğitimde alınacak önlemler, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de yürüttüğü faaliyetler, Libya'daki son gelişmeler ele alınacak.

Toplantıda Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın sunum yapması bekleniyor.

Ayrıca ekonomideki gelişmeler, sel felaketinin vurduğu Giresun'da yürütülen çalışmalar da masaya yatırılacak.