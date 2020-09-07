Kabine toplantısı Başkan Erdoğan başkanlığında başladı

Kabine toplantısında son dönemde artan koronavirüs vakalarına karşı alınabilecek yeni tedbirler masaya yatırılacak.

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de yürüttüğü faaliyetler, KKTC ile ortak tatbikat ve NATO'nun Yunanistan gerginliği azaltmak için yaptığı girişimler ele alınacak.

Koronavirüsle mücadele, okulların 21 Eylül'de yüz yüze eğitime başlaması ve yüz yüze eğitimde alınacak önlemler ve Libya'daki son gelişmeler de toplantının gündem maddeleri arasında.

Toplantıda Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın sunum yapması bekleniyor.

Ayrıca ekonomideki gelişmeler, sel felaketinin vurduğu Giresun'da yürütülen çalışmalar da masaya yatırılacak.