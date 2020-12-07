Jandarmayı şaşkına çeviren operasyon: Evin altına 12 metrelik tünel kazmışlar

Gümüşhane'de ihbar üzerine bir eve operasyon düzenleyen jandarma, gördükleri manzara karşısında şaşkına döndü.

DHA'da yer alan habere göre, merkeze bağlı Aksu köyünde İ.Y., evinin altında define aramak için kazı başlattı. İhbar üzerine jandarma ekipleri eve operasyon düzenledi.

Ekipler, baskın yaptıkları evin altında 12 metre uzunluğunda tünelle karşılaştı.

Ev sahibi İ.Y. ile H.Y, S.Y, K.Z, A.Y, A.K ve M.İ. gözaltına alındı.

Tünelde yapılan aramada halat, kazma, kürek ve çeşitli ekipman ve malzeme ele geçirildi. Kaçak kazı ile ilgili soruşturma başlatıldı.