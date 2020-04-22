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  3. Jandarmaya yerli termal silah dürbünü

Jandarmaya yerli termal silah dürbünü

Jandarmaya yerli termal silah dürbünü

Savunma Sanayii Başkanlığı'nca, yerli imkanlarla üretilen 'PARS 675' Tak-Sök termal silah dürbünlerinin yenilerinin Jandarma Genel Komutanlığı'na teslim edildiği açıklandı.

Savunma Sanayii Başkanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Savunma sanayii üretimlerine devam ediyor. Keskin nişancılarımızın gece şartlarında yüksek hassasiyetli ve isabetli atış yapmaları için 3E EOS tarafından yerli imkanlarla üretilen 'PARS 675' Tak-Sök termal silah dürbünlerinin yenileri, Jandarma Genel Komutanlığı'na teslim edildi" denildi.


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