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Jandarma'dan ters kelepçe iddiasına yalanlama

Jandarma'dan ters kelepçe iddiasına yalanlama

Jandarma Genel Komutanlığınca, Diyarbakır eski Büyükşehir Belediye Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı'ya arkadan kelepçe takıldığı iddialarının gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

Jandarma Genel Komutanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bazı basın yayın organlarında Diyarbakır Eski Büyükşehir Belediye Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı'ya Jandarma tarafından arkadan kelepçe takıldığını iddia eden yayınlar gerçeği yansıtmamakta olup, şahıs kelepçe takılmadan sevk edilmiştir." ifadelerine yer verildi.  (AA)

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