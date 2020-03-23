İtalya ve İngiltere'deki öğrencilerin tahliyesine başlandı

Türkiye'nin Roma Büyükelçisi Murat Salim Esenli, yeni tip koronavirüs salgını sebebiyle İtalya'dan Türkiye'ye dönmek isteyen öğrencilerin intikali için yoğun çaba sarf ettiklerini belirtti.

AA'nın aktardığı habere göre, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı doğrultusunda, aralarında İtalya’nın da olduğu 8 ülkede bulunan ve Kovid-19 salgını nedeniyle yurda dönmek isteyen öğrencilerin dönüşüne ilişkin, süreç devam ediyor.

Edinilen bilgiye göre, sürecin İtalya ayağında Türk misyonların dönme talebini ileten yaklaşık 600 öğrenci bulunuyor.

Türkiye'nin Roma Büyükelçisi Murat Salim Esenli, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şunları dedi:

"Türkiye’ye gitme talebinde bulunan takriben 223 öğrencimizi buradan göndermeyi öngörüyoruz. Fakat onların intikali için çaba içindeyiz. Çok zor bir süreç. Bu rakamın oynama ihtimali var. Gelebilecek olan var, gelemeyecek olan var."

Büyükelçi Esenli, ülke içi serbest dolaşımdaki kısıtlamalar nedeniyle ciddi bir sıkıntı yaşandığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Özellikle İtalya’nın uzak noktalarından öğrencilerimizin salimen Roma’ya intikali için gayret sarf ediyoruz. Böyle durumlarda Bölge Valileriyle temasa geçiyoruz. En uzak noktalardan biri olan Puglia’dan bazı öğrencilerimizi trene bindirmeye çalışıyoruz. Kalabriya zorlu bir nokta. Sicilya’yı toparlayabiliyoruz ama Sardinya zorlu kara bağlantısı yok, uçak bağlantısına bakıyoruz."

Öğrencilerden e-posta adreslerini sık sık kontrol etmelerini isteyen Büyükelçi Esenli, şu şekilde konuştu:

"Çünkü onların ülke içindeki seyahatlerine imkan tanıyacak özel izin belgelerini hazırladık. Büyükelçiliğimizin antetli kağıdıyla izin belgeleri sağladık. Onlarla seyahat etmeleri gerektiğini kendilerine hatırlatıyoruz."

'MİLANO’YA 400 KİŞİLİK UÇAK GELECEK'

Türkiye’nin Milano Başkonsolosu Özgür Uludüz, şu ana kadar kendilerine Türkiye’ye dönme talebinde bulunan öğrenci sayısının 366 olduğunu ifade etti.

Milano’ya gelecek uçağın 400 kişilik kapasitesi olacağı bilgisini veren Başkonsolos Uludüz, şunları kaydetti:

"Biz uçağı dolduracağız gibi görünüyor. Fakat son saniyede vazgeçen, bir şekilde gelemeyen olacağı için bu gerçekten uçağa binildiğinde anlaşılacak gibi duruyor. Önceden bilet satışı yok. Orada satın alıp binecekler."

Öğrencileri sürekli bilgilendirdiklerini aktaran Uludüz, şu ifadeleri kullandı:

"Tabii psikolojileri çok hassas. Günbegün seyahat koşullarının zorlaştırıldığı, İtalya gibi coğrafi açıdan dağınık bir ülkede talepte bulunan 700 kadar öğrenciyi farklı yerlerden topluyorsunuz. Bazıları tek başına bir kasabada, köyde. Roma Büyükelçiliğimizle birlikte biz, o seyahati, İtalyan makamlarının da desteğini alarak kolaylaştırmaya çalışıyoruz."

BAŞKONSOLOSLUKTAN ÖĞRENCİLER İÇİN KUMANYA



Salgından en çok etkilenen Lombardiya’daki durumun kritikliği sebebiyle toplu sevk olamayacağı için ve halen tren seferlerinin olması sebebiyle Malpensa Havalimanını toplanma yeri olarak seçtiklerini aktaran Uludüz, şunları dedi:

"En uygun şekilde ama saatler öncesinde gelmelerini bekliyoruz. Son dakikada değil. Böyle komplike bir durum içerisindeyiz."

Başkonsolos Uludüz, öğrencilerin makul sürede Malpensa Havalimanı'na gelişlerini kolaylaştırmak ve bu kapsamda yerel yetkililere göstermeleri için hem İtalyan makamlarından hem de kendi sağladıkları geçiş belgelerini hazırlayarak, öğrencilere yolladıklarını belirtti.

Uludüz, İtalya içi seyahatlerinde ellerindeki geçiş belgesine rağmen bazı memurların direnciyle karşılaşması durumunda öğrencilerin vakit kaybetmeden başkonsolosluk acil numarasını aramalarını, bu şekilde sorunu çözebileceklerini ifade etti.

Bir şekilde toplanma yerine ya da Milano’ya erkenden ulaşanlara da otel ayarlamaları yapacaklarını anlatan Başkonsolos, şunları söyledi:

"Otelde kalması gereken, bir noktada taksi tutmak zorunda kalacak öğrencinin bu ilave ek masraflarını karşılayacağız. Devlet olarak onları orada bırakmayacağız. Normalde nasıl uçağa gidiyorsa treniydi, uçağıydı onlar kendileri karşılayacaklar. Onun dışındaki bütün ilave masraflarını biz karşılayacağız. Havaalanında çok beklemeleri ihtimaline karşın iyi tanıdığımız bir Türk restoranından da 400 kişilik kumanya hazırlatıyorum."

İNGİLTERE'DEN TAHLİYELERE BAŞLANDI

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında uçuşlar iptal edildiği için İngiltere'de mahsur kalan ve Türkiye'ye dönmek isteyen öğrencilerin tahliyesine başlandı.

İçinde 348 öğrencinin olduğu Türk Hava Yollarına ait uçak, yerel saatle 13.40'ta (16.40) Londra'nın Gatwick Havalimanı'ndan hareket etti. Kalkıştan önce öğrencilere maske dağıtıldığı görüldü.

14 gün boyunca Türkiye'de karantinada tutulacak öğrenciler, tahliye edildikleri için mutlu olduklarını söyledi.

Kent Üniversitesi öğrencisi Can Karslıoğlu, Kovid-19 nedeniyle zaten online derse geçtiklerini belirterek, "Sınırların kapatılması nedeniyle Canterbury'de kalmıştım. Devlet bir uçuş imkanı tanıdığı için şu anda ülkeme dönüş yapıyorum. Durumdan dolayı çok tedirgindik, şimdi o kadar tedirgin değilim." dedi. Kendini daha güvende hissettiğini kaydeden Karslıoğlu, "Ülkemin sağlık sistemine daha çok güveniyorum." diye konuştu.

Manchester Üniversitesinde doktora yapan Melike Ayaz da uçuşların iptali öncesi kalkan son uçağa başka kentte yaşadıkları için binemediklerini kaydederek, şu ifadeleri kullandı:

"Çok şükürki bu tahliye uçuşunda dönüyoruz. 14 gün karantinada kalma gibi tüm şartları kabul ettik. Ülkemiz için bunun en doğrusu olduğunu biliyoruz. Eğer bizde varsa kesinlikle insanlara bulaştırmak istemiyoruz."

İngiltere'den yarın bir tahliye uçuşunun daha gerçekleştirileceği öğrenildi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla İngiltere, İrlanda, İsviçre, Polonya, İtalya, Mısır, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde geçici olarak bulunan ve Türkiye'ye dönmek isteyen öğrenciler için özel seferler düzenlenmesi kararı alınmıştı.