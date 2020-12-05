Kim Milyoner Olmak İster'de İsviçreli bilim insanlarının yaptığı bir araştırmaya göre, 1969 2008 arasında ölen insanların yüzde 13,8'i hangi gün ölmüştür?



CEVAP = A



A - DOĞUM GÜNLERİNDE

B - EŞLERİNİN DOĞUM GÜNLERİNDE

C - EVLİLİK YIL DÖNÜMLERİNDE

D - BOŞANMA YIL DÖNÜMLERİNDE