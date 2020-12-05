05 Aralık 2020 Cumartesi 20:35 | Son Güncelleme:
İsviçreli bilim insanlarının yaptığı bir araştırmaya göre, 1969 2008 arasında ölen insanların yüzde 13,8'i hangi gün ölmüştür?
Kim Milyoner Olmak İster yarışması 5 Aralık Cumartesi günü Atv'de yeni yarışmacıları ile kaldığı yerden devam ediyor. Heyecanla izlenen yarışma programı Kim Milyoner Olmak ister'de bugün sorulan sorular arasında; "İsviçreli bilim insanlarının yaptığı bir araştırmaya göre, 1969 2008 arasında ölen insanların yüzde 13,8'i hangi gün ölmüştür?" yarışmacıyı zorladı. İşte Kim Milyoner Olmak İster'de İsviçreli bilim insanlarının yaptığı bir araştırmaya göre, 1969 2008 arasında ölen insanların yüzde 13,8'i hangi gün ölmüştür? sorusunun yanıtı...
Kim Milyoner Olmak İster'de İsviçreli bilim insanlarının yaptığı bir araştırmaya göre, 1969 2008 arasında ölen insanların yüzde 13,8'i hangi gün ölmüştür?
CEVAP = A
A - DOĞUM GÜNLERİNDE
B - EŞLERİNİN DOĞUM GÜNLERİNDE
C - EVLİLİK YIL DÖNÜMLERİNDE
D - BOŞANMA YIL DÖNÜMLERİNDE