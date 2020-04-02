İşte İŞKUR kısa çalışma ödeneği başvuru formu! Kısa çalışma ödeneği ne zaman ödenecek, şartlar nelerdir?

İŞKUR kısa çalışma ödeneği başvuru formu vatandaşlar tarafından yoğun olarak araştırılıyor. 23 Mart’ta başvuruları alınmaya başlayan kısa çalışma ödeneği, işyerinde üç ayı aşmamak üzere sigortalılara çalışamadıkları dönem için gelir desteği sağlıyor. Kısa çalışma ödeneği ne zaman ödenecek, şartlar nelerdir? sorularının yanıtı haberimizde…

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NE ZAMAN ÖDENECEK?

Kısa çalışma ödeneğine yapılan başvuruların değerlendirme aşamasının bitirilmesinin ardından ödenekler verilmeye başlanacak. Bakan Selçuk, "Tüm işletmeler başvursun, inceleyip karar vereceğiz" dedikten sonra sürecin 60 günden daha kısa süreceğini de vurguladı. İŞKUR kısa çalışma ödeneği için sektör kısıtlaması ile azami ve asgari çalışan kısıtlamasının olmadığı bildiren Bakan Selçuk, çalışan için 450 prim günü 60 gün hizmet tamamlama akdinin olması gerektiğini söyledi.

İŞKUR KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ BAŞVURU FORMU İÇİN TIKLAYINIZ!

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ BAŞVURU ŞARTLARI

İşyerinde kısa çalışma uygulanabilmesinde işveren için gereken şartlar şu şekilde;

-İşverenin; genel ekonomik, sektörel, bölgesel kriz veya zorlayıcı sebeplerle işyerindeki çalışma süresinin önemli ölçüde azaldığı veya durduğu yönünde İŞKUR’a başvuruda bulunması ve İş Müfettişlerince yapılan uygunluk tespiti sonucu işyerinin bu durumlardan etkilendiğinin tespit edilmesi gerekmektedir.

İşçinin kısa çalışma ödeneğinden yararlanabilmesi için ise;

-İşverenin kısa çalışma talebinin iş müfettişlerince yapılacak inceleme sonucu uygun bulunması,

-İşçinin kısa çalışmanın başladığı tarihte, çalışma süreleri ve prim ödeme şartlarını sağlamış olması,

-İş müfettişlerince yapılacak inceleme sonucu kısa çalışmaya katılacaklar listesinde işçinin bilgilerinin bulunması gerekmektedir.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ SÜRESİ VE MİKTARI

Günlük kısa çalışma ödeneği; sigortalının son on iki aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının % 60’ıdır. Bu şekilde hesaplanan kısa çalışma ödeneği miktarı, aylık asgari ücretin brüt tutarının % 150’sini geçemez.

Kısa çalışma ödeneğinin süresi üç ayı aşmamak kaydıyla kısa çalışma süresi kadardır.

Zorlayıcı sebeplerle işyerinde kısa çalışma yapılması halinde, ödemeler 4857 sayılı Kanunun 24’üncü maddesinin (III) numaralı bendinde ve 40’ıncı maddesinde öngörülen bir haftalık süreden sonra başlar. Bu bir haftalık süre içerisinde ücret ve prim yükümlülükleri işverene aittir.

Kısa çalışma yapan işçinin çalışılmayan hafta tatili, ulusal bayram ve genel tatil günlerine ilişkin ücret ve kısa çalışma ödeneği miktarı, kısa çalışma yapılan süreyle orantılı olarak işveren ve Kurum tarafından ödenir.