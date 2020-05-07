'İstatistiklerle Aile 2019' bülteni yayımlandı! 1681 kişi 'Türkiye' ismini taşıyor

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) verilerine göre, 1681 kişi “Türkiye” ismini kullanıyor. Genellikle kız çocuklarına verilen ismi taşıyanların en çok bulunduğu iller arasında 505 kişiyle Mardin birinci, 169 kişiyle İstanbul ikinci, 135 kişiyle Hatay üçüncü sırada yer alıyor.

HANE HALKI 3.35’E İNDİ



Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarına göre; Türkiye’de 2012 yılında 3.69 kişi olan ortalama hanehalkı büyüklüğü 2019 yılında ise gerileyerek 3.35 kişiye düştü.

EN ÇOK ÇEKİRDEK AİLE OSMANİYE’DE



Tek çekirdek aileden oluşan hane halkı oranı en yüksek il % 72.9 ile Osmaniye olurken, diğer yüksek oranlı iller ise % 72.1 ile Kayseri, % 71.1 ile Gaziantep olarak sıralandı.

KADINLAR 2.8 ÇOCUK İSTİYOR



Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması 2018’nde kadınlara sahip olmak istedikleri çocuk sayısı soruldu. İdeal çocuk sayısı 2.8 olarak kayıtlara geçti.

ERKEKLER AİLESİYLE DAHA MUTLU



Yaşam Memnuniyeti Araştırması’na katılanların % 74.1’i kendilerini en fazla ailenin mutlu ettiğini söyledi. Bu oran erkeklerde % 79.5, kadınlarda ise % 68.8.

ŞIRNAK’TAKİ BİR AİLEDE ORTAMA 6 KİŞİ YAŞIYOR



Ortalama hanehalkı büyüklüğünün en yüksek olduğu il, 6.11 kişiyle Şırnak oldu. Şırnak’ı 5.39 kişi ile Hakkari ve 5.38 kişi ile Şanlıurfa izledi. Hanehalkının en düşük olduğu il ise 2.63 kişiyle Çanakkale oldu. Bu ili, 2.68 kişiyle Eskişehir ve 2.71 kişiyle Balıkesir takip etti.

EN YÜKSEK

Şırnak: 6.11

Hakkari: 5.39

Şanlıurfa: 5.38

EN DÜŞÜK

Çanakkale: 2.63

Eskişehir: 2.68

Balıkesir: 2.71

TUNCELİ’NİN 4’TE 1’İ EVDE TEK BAŞINA



Geçen yıl tek kişilik hanehalkı oranının en yüksek olduğu il % 26.4 ile Tunceli oldu. Bu ili % 25.7 ile Giresun, % 25.6 ile Gümüşhane izledi.

AA