İstanbul'da ücretsiz maske dağıtımı başladı mı? İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ücretsiz maske açıklaması
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya son dakika açıklamalarına göre, İstanbul'daki tüm vatandaşlara ücretsiz maske verilecek. Bugün başlanan yeni uygulama kapsamında toplam 1 milyon 110 bin maske bugün teslim edilecek. İşte İstanbul'da ücretsiz maske son dakika gelişmeleri..
Ücretsiz maske dağıtımı gündemde merakla araştırılan konular arasında yer alıyor. Son dakika açıklamalarında bulunan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul'da yeni bir uygulamaya başladıklarını açıkladı. Vali Yerlikaya'nın açıklamaları şu şekilde:
SON DAKİKA ÜCRETSİZ MASKE AÇIKLAMASI
Salgınla mücadelede en önemli hususlardan biri maske kullanmak. Tüm vatandaşlarımıza maskeleri ücretsiz veriyoruz.
Bugün yeni bir uygulamaya başlıyoruz. Toplam 1 milyon 110 bin maskeyi bugün teslim ediyoruz.
Bu dağıtımların kapsamı genişleyecek ve düzenli olarak yapılacak.
Sağlık çalışanlarının ulaşımına destek veriyoruz.