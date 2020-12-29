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29 Aralık 2020 Salı 09:21 | Son Güncelleme:

İstanbul'da terör operasyonu: 4 gözaltı

İstanbul'da terör operasyonu: 4 gözaltı

Emniyet güçlerinin İstanbul'da gerçekleştirdiği terör operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı.

İstanbul'da düzenlenen operasyonda korsan gösteri ve eylem yapacakları bilgisine ulaşılan 4 şüpheli gözaltına alındı.

DHA'da yer alan habere göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalar yaptı. Yapılan çalışmalarda örgüte finansal destek veren ve üst düzey üyeler ile irtibatlı DGH üyelerinin, korsan gösteri ve eylem yapabileceği yönünde istihbarat aldı.

Gelen bilgileri değerlendiren polis ekipleri, DGH üyesi 4 kişiyi yakalamak için operasyon başlattı. 4 şüpheli adreslerinde yakalanarak gözaltına aldı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda da ele geçirilen doküman, kitap ve belgelere el konuldu.

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