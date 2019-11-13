Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7567
  • 6,3374
  • 271.302
  • 104697
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. İstanbul'da ölü bulunan İngiliz ajanının Büyükada'daki evi görüntülendi

İstanbul'da ölü bulunan İngiliz ajanının Büyükada'daki evi görüntülendi

İstanbul'da ölü bulunan İngiliz ajanının Büyükada'daki evi görüntülendi

Beyoğlu’ndaki evinin yakınında ölü bulunan eski İngiliz ajanı James Gustaf Edward Le Mesurier’in Büyükada’da da bir evinin bulunduğu biliniyordu. Eski İngiliz ajanı Mesurier’n ölümüyle ilgili araştırmalar sürerken, Büyükada’daki evi görüntülendi.

İngiliz istihbarat ajanı ve Suriye'de faaliyet gösteren Beyaz Baretliler'in kurucusu ajanı James Gustaf Edward Le Mesurier, Beyoğlu'ndaki evinin yakınlarında ölü bulunmuştu. Eski İngiliz ajanı Mesurier'in ölümüne ilişkin araştırmalar hala devam ediyor.

Öte yandan, James Gustaf Edward Le Mesurier'n Büyükada'daki evi görüntülendi. Evin önünde 24 saat boyunca polis ekiplerinin beklediği görüldü. Aynı zamanda çok sayıda İngiliz gazetecinin de evin yakınlarına geldikleri öğrenildi.

(İHA)


Korel ailesinde sular durulmuyor! Tehdit iddiası ortalığı karıştırdı
Chloe'den ayrıldı, kumar batağına saplandı!
Murat Boz, Hadise ile Avrupa turnesine çıkıyor!
Evli oyuncu fena yakalandı!
Arda-Aslıhan Turan çiftinden müjdeli haber!
<p>Seçimlerde hile yapıldığı iddiasındaki muhaliflerin şiddet eylemlerine dönüşen protestoları ve or

Bolivya´da Şiddet Hız Kesmiyor

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Washington'da Erdoğan alarmı!

Kürsüye çıktı ve ilk sözleri bu oldu! Kendini başkan ilan etti