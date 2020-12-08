İstanbul'da eş zamanlı uyuşturucu operasyonu! Özel harekat da katıldı

İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına yönelik gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı. Operasyona özel harekat polisleri de katıldı.

AA'da yer alan haberde İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "torbacı" olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarının yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Yaklaşık 6 aylık teknik ve fiziki takibin ardından Maltepe ve Ümraniye'de 13 farklı adrese özel harekat polislerinin de desteğiyle eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 13 şüpheliyi yakaladı.

Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.