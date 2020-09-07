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  3. İstanbul'da akılalmaz görüntüler: Metrobüse kaçak binmek için canlarını hiçe saydılar
07 Eylül 2020 Pazartesi 12:04 | Son Güncelleme:

İstanbul'da akılalmaz görüntüler: Metrobüse kaçak binmek için canlarını hiçe saydılar

İstanbul'da akılalmaz görüntüler: Metrobüse kaçak binmek için canlarını hiçe saydılar
DHA

Beylikdüzü'nde metrobüse ücretsiz binebilmek için D-100 karayolundan geçerek metrobüs hattına ulaşan iki çocuk görenlerin yüreğini ağzına getirdi. Tel örgülerin altından geçen çocukların görüntüsü vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Beylikdüzü'nde metrobüse ücretsiz binebilmek için yan yoldan her gün binlerce araç geçen D-100 karayoluna, buradan da metrobüs hattına ulaşarak, tel örgülerin altından geçen iki çocuk görenlerin yüreğini ağzına getirdi. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

DHA'da yer alan habere göre, Esenyurt ile Beylikdüzü arasından geçen metrobüse binmek isteyen kimlikleri belirlenemeyen iki küçük çocuk, araçların arasından geçerek D-100 karayoluna ulaştı. İki çocuk, araçları dikkatle kolladıktan sonra üç şeritli yoldan koşarak metrobüs yolunun bulunduğu noktaya ulaştı, Buradaki tel örgülerin altından geçen iki çocuk daha sonra yine metrobüsün kendilerine çarpma ihtimalini göz ardı ederek durağa girdi. Çocukların metrobüse binebilmek için yaşamlarını tehlikeye atmalarını şaşkınlıkla izleyenler olası kazanın kaçınılmaz olabileceğini söyledi.

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İstanbul'da akılalmaz görüntüler: Metrobüse kaçak binmek için canlarını hiçe saydılar
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