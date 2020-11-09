İstanbul'a korkutan uyarı! 'Barajlar kuruyor, dip suyu kolera yapar'

İstanbul’a su sağlayan barajlardaki doluluk oranı yüzde 30’un altına düşerek 29.43 seviyesine indi. Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Gürkan Mert, dip sularının içerisindeki ağır metallerin insan sağlığını tehdit ettiğini belirtti. Musluktan akan suyun içme suyu kalitesinde olması gerektiğini belirten Mert, hastalıklara karşı uyarıda bulundu: “Barajların dip seviyesine yaklaşması şebeke sularının daha iyi denetlenmesini gerektirir. Eğer sular iyi temizlenmezse Hepatit A, kolera, şiddetli karın ağrısı ve ishalle karakterize bazı protozoon hastalıklarına neden olabilir.”

DURGUN SU ENFEKSİYON KAYNAĞIDIR



Suyun geçtiği boruların da çok önemli olduğunu belirten Doç. Dr. Mert, “Durgun su bizler için her zaman enfeksiyon kaynağıdır. Durgun sularda kör tahliye noktalarında mikroorganizmalar üreyebilir, musluktan bize ulaşır” dedi.

Sazlıdere ve Alibeyköy barajlarında kaydedilen görüntüler durumun ciddiyetini gözler önüne serdi.