İstanbul Valisi'nden Vefa Destek Grubu açıklaması

Son Dakika Haberleri.. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Vefa Sosyal Destek Grubu çalışmalarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Vali Yerlikaya, "Uygulamanın başladığı 22 Mart Pazar günü saat 13.00'ten, bugün saat 09.00'a kadar 'Vefa' çalışmaları kapsamında İstanbul genelinde toplamda 141.116 vatandaşımızın çağrısına cevap verildi. 126.349 vatandaşımızın temel ihtiyaçları yanında, banka ve diğer kurum hizmetleri karşılandı. Bilgi edinmek amacıyla çağrı merkezlerimizi arayan 14.767 vatandaşımıza da gerekli bilgilendirmeler yapıldı" dedi