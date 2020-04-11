İstanbul Valisi Yerlikaya: Vatandaşlarımızın yasağa uymaları önemlidir

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, saat 00.00 itibarıyla İstanbul'da; 45 bin polis ve bekçi, 5 bin 474 Jandarma'nın sokakta 24 saat görev başında olacağını duyurdu.

AA'nın aktardığı habere göre, Vali Yerlikaya, şu ifadeleri kullandı:

"Vatandaşlarımızın yasağa uymaları önemlidir. Uymayanlar için ilgili kanunlar gereğince, para cezası ve adli işlem uygulanacaktır."